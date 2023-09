Το πρωινό σκέλος της 3ης ημέρας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποδεικνύεται πολύ συναρπαστικό και έχει έντονο ανταγωνισμό.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2023 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς βρισκόμαστε στην 3η και ίσως κρισιμότερη ημέρα του. Το πρόγραμμα της ημέρας περιιλαμβάνει τρεις επαναλαμβανόμενες ΕΔ, δηλαδή έξι στο σύνολο, στις οποίες ενδέχεται να καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα.

Όπως αναμενόταν, ο Κάλε Ροβάνπερα με το Toyota GR Yaris προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την καλύτερη σειρά εκκίνησης, αφού δεν σκουπίζει πλέον το δρόμο, και να αντεπιτεθεί. Ο Φινλανδός το έκανε και κατάφερε να κερδίσει τις δύο από τις τρεις ΕΔ του πρωινού σκέλους, δεν μπόρεσε όμως να ανέβει ψηλότερα από την 3η θέση που κατέχει από χθες.

Στην πρωτοπορία του αγώνα εξακολουθεί να βρίσκεται ο Τιερί Νεβίλ της Hyundai με το i20 N, ο οποίος μάλιστα κέρδισε και τη δεύτερη ΕΔ της ημέρας, τις Καρούτες1. Ο Βέλγος για λίγο είχε χάσει την πρώτη θέση από τον Σεμπαστιάν Οζιέ με το άλλο Toyota Yaris, όμως ένα μικρό λάθος του Γάλλου στις Καρούτες και ένας μέτριος χρόνος στο Ελευθεροχώρι περιόρισαν ξανά τον Γάλλο στη 2η θέση.

#WRC 🇬🇷 SS9 Stage win for @thierryneuville & @MWydaeghe and they move back up to P1 🤩#HMSGOfficial #ForCraig #AcropolisRally pic.twitter.com/qrA9DWQxby