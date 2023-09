Ο Μικέλε Πίρο που πραγματοποιεί έκτακτη συμμετοχή με Ducati ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο του MotoGP στην πίστα του Μιζάνο.

Ο δωδέκατος αγώνας του MotoGP για το 2023 έχει ξεκινήσει, με ομάδες αναβάτες να ολοκληρώνουν το FP1 του Grand Prix Αγίου Μαρίνου. Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές και αυτό είχε αποτέλεσμα την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας διάρκειας 45 λεπτών.

Ταχύτερος μετά την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών ήταν ο Μικέλε Πίρο της Ducati. O Ιταλός πραγματοποιεί έκτακτη συμμετοχή για την Ducati και στο τέλος του FP1 έγραψε το 1:31,909 και πήρε την 1η θέση μπροστά από τον Λούκα Μαρίνι της Mooney VR46. Η διαφορά τους ήταν μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου, ενώ τρίτος ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing, με τη διαφορά του από την κορυφή να είναι 0,157 δευτ.

