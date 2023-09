Για άλλη μία φορά ο αγώνας αποδεικνύει τη σκληρότητά του, με τον Πιερ-Λουί Λουμπέ να εγκαταλείπει προτού καν ξεκινήσει τη 2η ΕΔ.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είναι ένας αγώνας που έχει τη φήμη ενός από τους δυσκολότερους στο WRC. Παρά το γεγονός ότι πλέον δεν είναι τόσο σκληρός όσο στο παρελθόν, οι εγκαταλείψεις έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς.

Ο πρώτος οδηγός που πήρε μια γεύση από την αδυσώπητη φύση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ήταν ο Πιερ-Λουί Λουμπέ. Ο Γάλλος οδηγός της M-Sport Ford κατάφερε καν να ξεκινήσει την πρώτη Ειδική Διαδρομή της Παρασκευής, τη Λουτράκι 1, αφού το Ford Puma Rally1 που οδηγεί παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα στην απλή διαδρομή προς την εκκίνηση.

#7 Pierre-Louis LOUBET / Nicolas GILSOUL

Didn’t start the stage. Having mechanical issues on the road section.