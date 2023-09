H γερμανική ομάδα της Formula 1 στοχεύει να βελτιώσει τη φόρμα της στους επόμενους αγώνες με την αρχή να γίνεται στη Σιγκαπούρη.

Στους τελευταίους αγώνες της Formula 1 η Mercedes-AMG έχει χάσει σε ταχύτητα έναντι του ανταγωνισμού. Η γερμανική ομάδα δεν μπορεί να πιάσει την πρωτοπόρο Red Bull Racing και έχει αρκεστεί σε μάχη με τις Aston Martin και Scuderia Ferrari για τη δεύτερη στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Η Mercedes έχει να δει οδηγό της στο βάθρο από τις 9 Ιουλίου και το Grand Prix Μ. Βρετανίας. Έκτοτε είναι το τρίτο ταχύτερο μονοθέσιο, ωστόσο η γερμανική ομάδα έχει παραδεχθεί πως ορισμένες από τις τελευταίες πίστες δεν έχουν βολέψει τα χαρακτηριστικά της W14 των Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

Αυτό ευελπιστεί να αλλάξει στα τελευταία οκτώ Grand Prix τα οποία θα διεξαχθούν εκτός Ευρώπης. Ο διευθυντής μηχανολογίας πίστας της Mercedes-AMG, Άντριου Σόβλιν, πιστεύει πως η ομάδα του μπορεί να κυνηγήσει καλά αποτελέσματα στους επόμενους αγώνες.

