Δείτε πως ο Κάρλος Σάινθ κατέκτησε την pole position για το Grand Prix της Ιταλίας.

Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές της Μόντσα, όλη η Ιταλία πανηγύριζε αφού η Scuderia Ferrari είχε επιστρέψει στην pole! Μία επιτυχία που ήρθε διά χειρός Κάρλος Σάινθ, με τον Ισπανό να πανηγυρίζει για πρώτη φορά μπροστά στους τρελαμένους tifosi!

Ο Μαδριλένος που είναι για τέταρτη φορά στην καριέρα του στην pole, έκανε έναν αλάνθαστο γύρο με την SF-23 στη μήκους 5.739 μέτρων αγωνιστική διαδρομή και σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1.20.294.

Επίδοση, που παρά το… άγχος του, αποδείχθηκε αρκετή! Δείτε τον γύρο που χάρισε στον Σάινθ την πρώτη του pole για το 2023, στο video που ακολουθεί…

Ride onboard with @CarlosSainz55 for his mesmerising pole lap at Monza! 🤩#ItalianGP #F1 @ScuderiaFerrari @Pirellisport pic.twitter.com/zlhMwzdnT5