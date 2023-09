Το team radio του οδηγού της Scuderia Ferrari μαρτυρά πόσο ήθελε την pole position της Μόντσα.

Είναι φορές που κάποια team radio αποτυπώνουν πλήρως τα συναισθήματα των οδηγών. Την αγωνία, την αδρεναλίνη, το πάθος, ακόμα και τα κοντράστ, με ενθουσιασμό ή απογοήτευση.

Στην περίπτωση του Κάρλος Σάινθ και των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Ιταλίας, τα συναισθήματα ήταν άκρως θετικά. Ο οδηγός της Scuderia Ferrari είχε μόλις ολοκληρώσει την τελική του προσπάθεια στο κυνήγι της pole position και πραγματικά… «κρεμόταν από τα χείλη» του μηχανικού του!

Με το που σήκωσε το πόδι από το γκάζι, ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος…

- Πείτε μου πως την πήραμε! Πείτε μου πως την πήραμε.

- Ναι την πήραμε. Καλή δουλειά!

- Πάμε!

📻: "TELL ME WE HAVE IT?! TELL ME WE HAVE IT?! @Carlossainz55, we can confirm, you have it 😉



Pole position at the 2023 Italian Grand Prix belongs to you! 🙌#ItalianGP #F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/MIfd2pfA82