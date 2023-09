O Μονεγάσκος της Scuderia Ferrari ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με την απόδοσή του στις κατατακτήριες δοκιμές της Μόντσα και η όρεξή του για επιτυχίες… άνοιξε.

Η Scuderia Ferrari έδωσε χαρά σε όλους τους τιφόζι του κόσμου, καθώς ο Κάρλος Σάινθ κατέκτησε την pole position στο Grand Prix Ιταλίας. Ο Ισπανός έκανε φανταστική προσπάθεια και άφησε στη δεύτερη θέση τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Σαρλ Λεκλέρ τελικά βρέθηκε στην 3η θέση και ήταν λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου μακριά από τον teammate του. Ωστόσο η απώλεια της pole position δεν τον «χάλασε» ιδιαίτερα καθώς μετά το τέλος του Q3 έδειχνε πολύ χαρούμενος στις δηλώσεις του.

«Αισθάνομαι φοβερά με τους τιφόζι μαζί μου. Είμαι λίγο απογοητευμένος με τη θέση μου. Ο Κάρλος όμως είναι πρώτος και αυτό είναι φοβερό για τη Ferrari. Όλο το τριήμερο δυσκολευόμουν ιδιαίτερα με το μονοθέσιο. Στο Q3 τα έδωσα όλα αλλά δυστυχώς δεν είχα slipstream. Μπορεί να μου κόστισε τουλάχιστον μία θέση όμως έτσι έχει η ζωή. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Ειδικά εγώ, επειδή είχα δύσκολο τριήμερο έως τώρα», είπε.

Επιπλέον απάντησε με ένα πλατύ χαμόγελο στην ερώτηση για το αν θέλει να βρίσκεται στο βάθρο μετά τον αγώνα της Κυριακής: «Φυσικά και θέλω. Θέλω να κάνουμε το 1-2 με τον Κάρλος».

