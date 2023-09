Ο νεαρός Γάλλος είχε εντυπωσιάσει πέρυσι με το ρυθμό του στην Ελλάδα, πριν χτυπηθεί από ατυχίες.

Να κινηθεί στον ίδιο ρυθμό με τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας θέλει ο Πιερ-Λουί Λουμπέ στο προσεχές ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Ο οδηγός της M-Sport Ford έχει καλές αναμνήσεις από τον εθνικό μας αγώνα, καθώς την Παρασκευή (πρώτη ημέρα του αγώνα) ήταν εντυπωσιακός.

Μάλιστα στην ειδική 5 (Δάφνη) σημείωσε τον καλύτερο χρόνο με το Puma Rally1, κερδίζοντας την πρώτη του ειδική διαδρομή στο WRC. Κάτι που όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο τον άφησε ιδιαίτερα ικανοποιημένο.

The moment @PL_Loubet bagged his first stage win 🤩@AcropolisRally @OfficialWRC pic.twitter.com/cJa5Zt85GC