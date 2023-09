Μάρτιν Βίνταγκε: 31 κεράκια στην τούρτα

Ο Βέλγος συνοδηγός έχει την 1η Σεπτεμβρίου γενέθλια και τόσο η Hyundai όσο και ο Τιερί Νεβίλ του ευχήθηκαν.

Οι Τιερί Νεβίλ και Μάρτιν Βίνταγκε επιστρέφουν στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για να επαναλάβουν τη νίκη του 2022. Το πλήρωμα της Hyundai Motorsport βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και με μία επιτυχία στην Ελλάδα θα μειώσει την απόσταση από την κορυφή.

Νεβίλ στο Gazzetta: «Πάμε για το 1-2-3, όπως κάναμε το 2022»

Ο Βίνταγκε έχει στο παλμαρέ του 5 νίκες ως συνοδηγός σε αγώνες του WRC και στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θέλει να τις κάνει έξι. Ο Βέλγος έχει γενέθλια την 1η Σεπτεμβρίου, συμπληρώνοντας 31 χρόνια ζωής. Η Hyundai Motorsport ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στον Βίνταγκε μέσω facebook.

Ευχές έδωσε στον Μάρτιν μέσω social media και ο Τιερί Νεβίλ. «Χρόνια πολλά στον φίλο και συνοδηγό μου Μάρτιν Βίνταγκε. Μείνει όπως είσαι», είναι το μήνυμα του Νεβίλ.

Happy Birthday to my friend and codriver @MWydaeghe 🥳🎂🎈



Stay as you are! 🙌🏼#BirthdayBoy pic.twitter.com/dAF4vRq58r