Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον κόσμο της Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το «ναό της ταχύτητας» στη Μόντσα της Ιταλίας.

Έπειτα από τον επεισοδιακό αγώνα στο Ζάντβορτ της Ολλανδίας με τη βροχή να φέρνει τα πάνω κάτω, η Formula 1 ετοιμάζεται για το Grand Prix Ιταλίας το επερχόμενο τριήμερο 1-3 Σεπτεμβρίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα επισκεφθεί την ιστορική Μόντσα, το σπίτι της Ferrari για τον τελευταίο αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους για το 2023.

Ο πρώτος αγώνας της Formula 1 στη Μόντσα πραγματοποιήθηκε πίσω στο 1950. Η πίστα χτίστηκε το 1922 και είχαν πραγματοποιηθεί πολλοί προπολεμικοί αγώνες. Ανά τα χρόνια έχουν τρέξει τεράστιοι θρύλοι των αγώνων ταχύτητας. Στη σημερινή της μορφή η πίστα έχει μήκος 5.793 μέτρα και αποτελείται από 11 στροφές. Λόγω των μεγάλων ευθειών τα μονοθέσια αναπτύσσουν ταχύτητες άνω των 350 χλμ/ώρα.

Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 53 γύρους. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Ιταλίας έχουν οι Λιούις Χάμιλτον και Μίκαελ Σουμάχερ με 5 στο σύνολο. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Ρούμπενς Μπαρικέλο από το 2004 με χρόνο 1:21,046.

Ο Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Ολλανδίας ψάχνει τη δέκατη συνεχόμενη νίκη του ώστε να θέσει νέο ρεκόρ στα χρονικά της Formula 1. H Ferrari είναι αρκετά δυνατή σε πίστες που απαιτούν χαμηλή αεροδυναμική απόδοση ενώ τόσο η Mercedes-ΑΜG όσο και η Aston Martin θέλουν να κάνουν την έκπληξη.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών. Πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες από την γκάμα της ιταλικής μάρκας και λόγω αυτού δεν αποκλείεται λοιπόν να δούμε στρατηγικές δύο pit-stop.

To GP Ιταλίας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1, ενώ όλο το αγωνιστικό τριήμερο από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου τέταρτου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Ιταλίας σε ώρες Ελλάδος.

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου

14:30-15:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:00-19:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου

13:30-14:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου

16:00 – Αγώνας (LIVE)

