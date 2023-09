Ο Φινλανδός είχε πέσει θύμα αστοχίας υλικού στο Lancer Evo VI της Mitsubishi.

To Ράλλυ Ακρόπολις είναι διάσημο διεθνώς για το σκληρό χαρακτήρα του και τα απρόοπτα που το συνοδεύουν. Το 2000 ο Τόμι Μάκινεν κατέγραψε πέντε εγκαταλείψεις, μία εκ των οποίων σημειώθηκε στην Ελλάδα. Έτσι δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον 4ο (και τελευταίο) παγκόσμιο τίτλο του που κατέκτησε το 1999.

Το WRC μας θύμισε την εντυπωσιακή - και ταυτόχρονα τρομακτική - στιγμή όπου ο πίσω αριστερός τροχός του Mitsubishi Lancer Evo VI αποφάσισε να... ακολουθήσει το δικό του δρόμο.

