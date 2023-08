Ο Ιταλός διεκδικητής του τίτλου του MotoGP θα μείνει για μία ακόμη σεζόν με τη Mooney VR46 και βάζει τέλος στις φήμες μετεγγραφής του στηv Pramac.

To παζλ των συνθέσεων στις ομάδες του MotoGP για το 2024 παίρνει σιγά-σιγά μορφή. Η Mooney VR46 του Βαλεντίνο Ρόσι ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον νεαρό Μάρκο Μπετζέκι για ένα ακόμη έτος.

Η ιταλική ομάδα κρατά στις τάξεις της έναν εκ των διεκδικητών του φετινού τίτλου του MotoGP, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και έπειτα από 10 αγωνιστικά τριήμερα βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας αναβατών με 183 βαθμούς. Μάλιστα, μετά δύο νίκες σε Grand Prix, κάτι που εξέπληξε αρκετό κόσμο δεδομένου πως δεν αγωνίζεται με τη φετινή έκδοση της Ducati.

Για την επέκταση της συνεργασίας του με τη VR46, o Μπετζέκι ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιβεβαιώνω πως το 2024 θα τρέχω με τη Mooney VR46 Racing. H ομάδα έχει παίξει κρίσιμο ρόλο στην καριέρα μου έως τώρα και θα συνεχίσει στο μέλλον. Είμαστε μαζί από το 2020 στη Moto2 και το 2022 ήρθαμε στο MotoGP. Φέτος έως τώρα έχουμε μια καταπληκτική σεζόν. Ως ομάδα συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε και χάρη στην υποστήριξη της Ducati η VR46 ήταν μονόδρομος για εμένα. Το 2024 θα φέρει μαζί του νέες προσδοκίες, αλλά προς ώρας επικεντρώνομαι στη φετινή χρονιά».

If it ain't broke, don't fix it! 💪



Pole positions, podiums and victories! Bez and @VR46RacingTeam will go again in 2024! 🤝#MotoGP2024 pic.twitter.com/4eN70S9KrP