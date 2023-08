Το Grand Prix του Ζάντβοορτ είναι ένας αγώνας που ο Μονεγάσκος θέλει να ξεχάσει.

Ένα δύσκολο απόγευμα πέρασε ο Σαρλ Λεκλέρ στο πλαίσιο του Grand Prix της Ολλανδίας. Ο οδηγός της Scuderia Ferrari εκκίνησε μόλις ένατος, «πληρώνοντας» το λάθος που έκανε στις κατατακτήριες δοκιμές όταν κι έστειλε την SF-23 στον τοίχο.

Ο αγώνας δεν κύλησε καλύτερα. Από νωρίς είχε μία επαφή με τη McLaren του Όσκαρ Πιάστρι, από την οποία αποκόμισε ζημιά στην εμπρός αεροτομή. Το σπασμένο αριστερό κάθετο στέλεχος κόστιζε σε χρόνο, έτσι στο pit stop οι Ιταλοί άλλαξαν γενικά την εμπρός αεροτομή.

Ωστόσο, ο Λεκλέρ που είχε και μία έξοδο στην αμμοπαγίδα, δεν είδε τον αγώνα του να βελτιώνεται. Μάλιστα, στον γύρο 42 επέστρεψε οριστικά στα pit αφού η Ferrari αποφάσισε να τον αποσύρει από τον αγώνα.

