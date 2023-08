Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari μίλησε για την κακή του επίδοση στις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στο Ζάντβορτ και έχει πολλά παράπονα από τον εαυτό του και το μονοθέσιό του.

Ακόμη ένα ατύχημα στη φετινή σεζόν της Formula 1 είχε ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari έκανε ένα μεγάλο λάθος στο Q3 στη στροφή 9 και προσέκρουσε με πολλά χιλιόμετρα στις προστατευτικές μπαριέρες. Αυτό ήταν ακόμη ένα λάθος του Μονεγάσκου στη φετινή χρονιά και τραυμάτισε σοβαρά την SF-23 του.

Ως αποτέλεσμα περιορίστηκε στην 9η θέση του grid και δύσκολα θα καταφέρει να παλέψει για το βάθρο. Μετά την έξοδό του στο Q3 o Λεκλέρ μίλησε στο Sky Sports και είπε: «Η ισορροπία του μονοθεσίου μας ήταν πολύ κακή και ήταν πολύ δύσκολο στην οδήγηση. Πρώτα έχασα το εμπρός μέρος του μονοθεσίου, μετά έχασα το πίσω μέρος και δεν μπόρεσα να πάρω κανονικά τη στροφή».

A mixed Quali for the team, but we’re in for the fight tomorrow 💪#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/ZsTJRfwitR