Χαρούμενος με την επιστροφή του στο βάθρο ήταν ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin και είχε και διάθεση για πλάκα.

Έπρεπε να περάσουν περισσότεροι από δύο μήνες ώστε ο Φερνάντο Αλόνσο να ανέβει και πάλι στο βάθρο με την Aston Martin στη φετινή σεζόν της Formula 1. O Iσπανός έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο Grand Prix Ολλανδίας με πολύ ωραία προσπεράσματα και πήρε τη δεύτερη θέση στα τελικά αποτελέσματα.

Στο τελευταίο μέρος του αγώνα δεν μπόρεσε να απειλήσει τον τελικό νικητή, Μαξ Φερστάπεν, όμως έκανε τον ταχύτερο γύρο και πήρε τον έναν επιπλέον βαθμό. Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Ισπανός μίλησε για τον αγώνα του στον πρώην οδηγό της F1, Γκίντο Φαν Ντερ Γκάρντε.

«Ήταν ένας πολύ έντονος αγώνας, ειδικά στην αρχή. Ήμουν πολύ γρήγορος αλλά μπήκαμε ένα γύρο πιο αργά απ’ ότι έπρεπε στα pits, στον ίδιο γύρο με τον πρώτο. Το μονοθέσιο πετούσε σήμερα, ήταν πολύ εύκολο στην οδήγηση. Σε αυτές τις συνθήκες θέλεις ένα μονοθέσιο που να μπορείς να το εμπιστευθείς και το έκανα πολύ σήμερα. Το ευχαριστήθηκα πολύ. Μοναδική η ατμόσφαιρα εδώ στο Ζάντβορτ», είπε.

Επιπλέον είχε όρεξη για λίγη πλάκα: «Αγώνας όπως του Ζάντβορτ είναι πολύ δύσκολος και πρέπει να είσαι συνέχεια προσηλωμένος για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Σκέφτηκα στην τελευταία επανεκκίνηση να κάνω κίνηση να περάσω τον Μαξ αλλά σκέφτηκα δεν θα έφευγα ποτέ από την πίστα μετά. Οπότε έμεινα ήρεμα στη δεύτερη θέση».

Αυτό ήταν το πρώτο βάθρο του Αλόνσο μετά το GP Καναδά στις 18 Ιουνίου.

Back on the podium. 🏆



What a feeling. What a journey. We keep moving forwards.#DutchGP pic.twitter.com/dY53ZID0IU