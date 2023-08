Οι αγωνοδίκες έκριναν πως ο οδηγός της Scuderia AlphaTauri χάλασε το γύρο του Βρετανού στο Q2.

Το δύσκολο τριήμερο στην Ολλανδία για τη Scuderia AlphaTauri συνεχίστηκε και μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών του Ζαντβορτ, στο πλαίσιο του δέκατου-τρίτου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Μετά τον τραυματισμό του Ντάνιελ Ρικιάρντο που έσπασε το αριστερό του χέρι στο ατύχημα που είχε στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, η πρόκριση του Γιούκι Τσουνόντα στο Q2 των κατατακτήριων είχε φέρει προσωρινά χαμόγελα και ελπίδες για ένα καλό αποτέλεσμα στον αγώνα.

Ωστόσο, ο Ιάπωνας δέχθηκε ποινή 3 θέσεων στο grid, γιατί κρίθηκε πως καθυστέρησε τον Λιούις Χάμιλτον. Ήταν στα τελικά στάδια του Q2, όταν ο Τσουνόντα ήταν στη στεγνή γραμμή στην έξοδο 13.

Το πάνελ των αγωνοδικών στην Ολλανδία αποτελείται από τους Τιμ Μάγιερ, Φέλιξ Χόλτερ, Ντέρεκ Ουόργουικ και Μαρκ Μπούνμαν. Αυτοί επέβαλλαν στο οδηγό της Scuderia AlphaTauri ποινή που τον έριξε από τη δέκατη-τέταρτη θέση του grid, στη δέκατη-έβδομη.

