Ο Αυστραλός της Scuderia AlphaTauri θα χάσει σίγουρα τα Grand Prix Ολλανδίας αλλά και Ιταλίας.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο ήταν ο μεγάλος άτυχος της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Ολλανδίας, που σηματοδοτεί την επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τον μαγικό κόσμο της Formula 1 μετά από διάλειμμα τεσσάρων εβδομάδων.

Ο Αυστραλός είδε ξαφνικά τη McLaren του συμπατριώτη του, Όσκαρ Πιάστρι, ακινητοποιημένη κάθετα στη κεκλιμένη στροφή 3, ο πήρε ενστικτωδώς την απόφαση να αποφύγει τη μεταξύ τους σύγκρουση και έστειλε την AT04 στον προστατευτικό τοίχο από ελαστικά.

welcome back to the paddock @danielricciardo the road to recovery starts here 🙏 it’s great to see that smile! pic.twitter.com/KEGzqgbnlp