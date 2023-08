Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μίλησε για την επιτυχία του στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ολλανδίας.

Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε στο Ζάντβοορτ την pole position για τον δέκατο-τρίτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. Ήταν η όγδοη φετινή και μία από τις πιο δύσκολες.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής χρειάστηκε έναν άριστο, τελευταίο γύρο, για να εκτοπίσει τη McLaren από την κορυφή και να πάρει την 28η pole position της καριέρας του.

«Ήταν πολύ δύσκολες κατατακτήριες δοκιμές. Ξεκινήσαμε με τα ενδιάμεσα ενώ και η πίστα γενικά είναι γλιστερή λόγω του νέου οδοστρώματος. Όμως το διαχειριστήκαμε σωστά όπως και στο τέλος, όπου βάλαμε τα σλικ και υπήρχε μόνο μία στεγνή αγωνιστική γραμμή. Χρειάστηκε να ρισκάρουμε αλλά ο τελευταίος γύρος ήταν απολαυστικός», είπε ο 25χρονος.

AND HE DOESN'T DISAPPOINT!! 💪 @Max33Verstappen is on POLE for the #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/8L0AjvSUF7