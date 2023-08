Χαρούμενος με ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στο Ζάντβορτ ήταν ο οδηγός της McLaren, ο οποίος κυνηγά ακόμη ένα βάθρο στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Στο τέλος του Q3 των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Ολλανδίας, ο Λάντο Νόρις έδειχνε το φαβορί για την pole position. Ο Βρετανός της McLaren έκανε το ταχύτερο πρώτο κομμάτι, όμως στη συνέχεια έκανε λάθη και κατέληξε πίσω από τον poleman, Μαξ Φερστάπεν. Ωστόσο πήρε τη 2η θέση, ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για τον αυριανό αγώνα στην πίστα του Ζάντβορτ.

Παρά το γεγονός πως δεν απείλησε ουσιαστικά τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, ο Νόρις σε δηλώσεις του στον Ντέιβιντ Κούλθαρντ ήταν αρκετά χαρούμενος: «Όλα καλά. Είμαι χαρούμενος. Η δεύτερη θέση είναι καλό αποτέλεσμα σε αυτές τις συνθήκες. Μερικές φορές ελπίζεις ο Μαξ να κάνει κάποιο λάθος αλλά δεν κάνει ποτέ, είναι λίγο ενοχλητικό. Ήταν χαοτικές οι κατατακτήριες αλλά η ομάδα έκανε καλή δουλειά».

