O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία και επεισοδιακή περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Ζάντβορτ.

Η βροχή έφερε νέα δεδομένα στο Grand Prix Ολλανδίας της Formula 1 το πρωί του Σαββάτου, κάτι που αναμένεται να έχει αντίκτυπο στο υπόλοιπο αγωνιστικό τριήμερο. Στο FP3 τα ελαστικά βροχής «κούμπωσαν» στα μονοθέσια με την πλειονότητα των οδηγών να δυσκολεύεται να παραμείνει εντός πίστας.

Στα τελευταία λεπτά η πίστα ήταν στην καλύτερη κατάστασή της και είδαμε πιο ανταγωνιστικά περάσματα. Ταχύτερος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ήταν εξαιρετικός με την ενδιάμεση γόμα ελαστικών και σημείωσε χρόνο 1:21,631. Δεύτερος, μόλις 0,379 δευτ. πίσω του, ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB19 ήταν τρίτος και ο τελευταίος στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον Ολλανδό teammate του.

🏁 END OF FP3 🏁



Verstappen keeps improving as the session ends, but runs wide on his final lap



He still ends up 0.4s ahead of Russell in P2#DutchGP #F1 pic.twitter.com/q0y2YJj5Za — Formula 1 (@F1) August 26, 2023

Τέταρτος ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον, ενώ έκτος ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams. H McLaren είχε κυριαρχήσει το πρώτο μέρος της διαδικασίας, όμως ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν ο ταχύτερος οδηγός της στην 7η θέση. Στην 8η θέση ήταν ο Βάλτερι Μπότας, ενώ για πρώτη φορά σε επίσημη διαδικασία στο τριήμερο η Scuderia Ferrari είδε μονοθέσιό της στην πρώτη 10άδα χάρη στην 9η θέση του Σαρλ Λεκλέρ, μπροστά από τον Λάντο Νόρις.

That was clooooose! 🫣



Leclerc is the latest driver to run wide, missing the barriers at Turn 1 by a matter of centimetres 🤏#DutchGP #F1 pic.twitter.com/dcAncQFHFk — Formula 1 (@F1) August 26, 2023

Σε αυτήν την περίοδο είδαμε τη ροή να διακόπτεται αρκετές φορές, κάτι που δεν βοήθησε τους οδηγούς. Αρχικά, ο Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas είχε επαφή με τις μπαριέρες στην έξοδο της κεκλιμένης στροφής 3. Η δεύτερη κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της όταν ο Γκουάνγιου Ζου της Alfa Romeo έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην έξοδο της στροφής 13 και κόλλησε στην αμμοπαγίδα. Η τρίτη κόκκινη σημαία βγήκε όταν ο Λίαμ Λόσον της AlphaTauri είχε τετ-α-κε στη στην έξοδο της στροφής 13. Ωστόσο ήταν σε θέση να συνεχίσει και η διακοπή ήταν αχρείαστη.

Anotha one 🚩



Lawson loses it in the final corner and makes minor contact with the wall, but he spins the car back the right way and is back in the pits



The red flag comes back out, but not for long!#DutchGP #F1 pic.twitter.com/v5jG0TBCnY — Formula 1 (@F1) August 26, 2023

Στο FP3 αρκετοί οδηγοί βγήκαν εκτός πίστας και «φλέρταραν» με σύγκρουση στις μπαριέρες. Το πιο επικίνδυνο σημείο που αρκετοί βγήκαν εκτός αλλά γλίτωσαν τα χειρότερα ήταν η στροφή 1.

Both Ferraris going wide at Turn 1 🤝



Leclerc watches from the garage, as team mate Sainz goes off at the exact same part of the track as him#DutchGP #F1 pic.twitter.com/lbRd9M0D6J — Formula 1 (@F1) August 26, 2023

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by gazzetta από τις 15:45 για να μπείτε στο κλίμα της μάχης για την pole position.

Αποτελέσματα FP3 GP Ολλανδίας

