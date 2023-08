O Αμερικανός οδηγός της Williams είχε έξοδο στο Q3 του Grand Prix Ολλανδίας.

Με 8.13 να απομένουν για την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών στο Grand Prix Ολλανδίας, κυμάτισαν οι κόκκινες σημαίες. Αιτία που η έξοδος του Λόγκαν Σάρτζεντ, με το μονοθέσιο της Williams να πέφτε στον προστατευτικό τοίχο των ελαστικών.

Ευτυχώς ο οδηγός της Williams δεν τραυματίστηκε και η περίοδος συνεχίστηκε αφού απομακρύνθηκε το μονοθέσιο και επισκευάστηκε ο προστατευτικός τοίχος.

Highs and lows of racing. Sargeant made it to Q3, but goes off-line by just a bit and crashes. #DutchGP | #F1 pic.twitter.com/Tp6B21DXvh