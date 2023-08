O επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 είχε μία πολύ άσχημη δεύτερη περίοδο στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ολλανδίας.

Από τη 13η θέση του grid θα δει ο Λιούις Χάμιλτον να σβήνουν τα κόκκινα φώτα στην εκκίνηση του GP Ολλανδίας. Ο Βρετανός οδηγός δεν κατάφερε να περάσει στο Q3, καθώς αφενός δεν βρήκε γρήγορο ρυθμό, αφετέρου επηρεάστηκε από την κίνηση και το επίπεδο πρόσφυσης που άλλαζε γρήγορα καθώς στέγνωνε η πίστα.

That’s P13 and the end of qualifying for Lewis. Traffic and ever-changing conditions didn’t help. 😞 pic.twitter.com/2TG4ajZkYV