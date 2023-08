Δείτε πως ο οδηγός της Scuderia AlphaTauri έσπασε το χέρι του στο FP2 του Ζάντβοορτ.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο ήταν ο μεγάλος άτυχος της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Ολλανδίας, που σηματοδοτεί την επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τον μαγικό κόσμο της Formula 1.

Μετά από έξοδο της McLaren του Όσκαρ Πιάστρι στη στροφή 3, ο οδηγός της Scuderia AlphaTauri πήρε ενστικτωδώς την απόφαση να τον αποφύγει, στέλνοντας την AT04 στον προστατευτικό τοίχο από ελαστικά.

A nasty moment for our Aussie pair during FP2



Daniel Ricciardo is being checked at the local hospital after the collision#DutchGP #F1 pic.twitter.com/RXdiSBLbtx