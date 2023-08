Ο 26χρονος Πολωνός τενίστας πραγματοποίησε ένα όνειρό του, λίγο πριν λάβει μέρος στο US Open.

«Το να οδηγώ με την ταχύτητα που αναπτύσσει το μπαλάκι του τένις κατά το σερβίς μου, ήταν μία μοναδική εμπειρία». Ο Χούμπερτ Χούρκατς πραγματοποίησε ένα παιδικό του όνειρο, να βρεθεί πίσω από το τιμόνι μίας McLaren, η οποία αγγίζει σε μέγιστη ταχύτητα τα 330 χλμ/ώρα.

Ο Πολωνός τενίστας, στο Νο 17 της παγκόσμιας κατάταξης, είχε αφίσα στο παιδικό του δωμάτιο μία McLaren P1. «Η αφίσα βρίσκεται ακόμα εκεί. Και τώρα μου δόθηκε η ευκαιρία να οδηγήσω στην πίστα την 765LT Spider. Διαπίστωσα πόσο γρήγορο είναι αυτό το supercar και την απίστευτη πρόσφυση και ισορροπία που προσφέρει», δήλωσε ο Χούρκατς.

Λίγες ημέρες πριν αρχίσει την πορεία του στο US Open, ο Χούρκατς βρέθηκε σε πίστα της Καλιφόρνια, καλεσμένος της αντιπροσωπείας της McLaren στο Μπέβερλι Χιλς.

H 765LT Spider, την οποία απέκτησε ο οδηγός της McLaren στη Formula 1, Λάντο Νόρις, εφοδιάζεται με V8 κινητήρα 4 λίτρων, 765 ίππων και 800 Nm ροπής.

“To drive at the speed of one of my serves was quite the experience.”@HubertHurkacz is as fast on the track as he is on the court in the McLaren 765LT Spider. pic.twitter.com/RP7dC4roC4