Τρομακτικό ατύχημα στον αγώνα της Super Formula (vid)

Ο δοκιμαστής της Red Bull Racing, Λίαμ Λόουσον, προκάλεσε άθελά του μία συγκλονιστική σύγκρουση τριών μονοθεσίων.

Από ένα τρομακτικό ατύχημα σημαδεύτηκε ο αγώνας της Super Formula που έλαβε χώρα στην πίστα του Μοτέγκι στην Ιαπωνία. Μία σύγκρουση που ενδεχομένως να εξελιχθεί καθοριστική και για τη μάχη του φετινή τίτλου, σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα,

Στο Twin Ring Motegi λοιπόν, έλαβε χώρα ο έβδομος εκ των εννέα αγώνων της σεζόν. Ο Τομόκι Νοτζίρι είχε πάρει την pole position, την τρίτη για φέτος, δεχόταν ασφυκτική πίεση από τον Λίαμ Λόουσον.

Οι δύο οδηγοί της Team Mugen είναι διεκδικητές του τίτλου, με τον Νεοζηλανδό να έχει το πάνω χέρι βαθμολογικά, όντας ισόβαθμος με έναν άλλο Ιάπωνα, τον Ριμότο Μιγιάτα. Και ο Νοτζίρι ήταν 22 πιο πίσω.

Μονομάχησαν στα πρώτα μέτρα από την εκκίνηση, έστριψαν δίπλα-διπλα στην πρώτη στροφή και στην έξοδό της, ο Λόουσον πάτησε πάνω στο κερμπ και έχασε τον έλεγχο. Το μονοθέσιό του κάνει περιστροφή 360 μοιρών και επιστρέφει στην αγωνιστική διαδρομή, βρισκόμενο στο διάβα των αντιπάλων του.

Cars go airborne at Motegi! 😱 Drivers are OK!



