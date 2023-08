Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP επιστρέφει με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται την Αυστρία και την πίστα του Red Bull Ring.

Βρισκόμαστε στην «καρδιά» του Αυγούστου όμως το πρωτάθλημα του MotoGP συνεχίζεται με το δεύτερο αγώνα μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Η δράση μεταφέρεται στα βουνά της Στυρίας για το Grand Prix Αυστρίας το τριήμερο 18-20 Αυγούστου. Ομάδες και αναβάτες είναι έτοιμοι για μία ακόμη μεγάλη μάχη στο απρόβλεπτο πρωτάθλημα του MotoGP δύο εβδομάδες μετά το συναρπαστικό αγώνα του Σίλβερστον.

Το Red Bull Ring εντάχθηκε στο πρόγραμμα το 2016 κι έκτοτε έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στο πρωτάθλημα. Η διαδρομή έχει μήκος 4,32 χιλιόμετρα και αποτελείται από 11 στροφές, 8 δεξιές και 3 αριστερές στροφές. Πρόκειται για μία πίστα που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα, με τους αναβάτες να κινούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες στο μεγαλύτερο μέρος του γύρου. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Αυστρίας τις έχουν οι Τζάκομο Αγκοστίνι και Ανχέλ Νιέτο. Νικητής το 2022 ήταν ο Πέκο Μπανάια της Ducati. To Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 14 γύρους ενώ το Grand Prix της Κυριακής 28 γύρους.

