Το Moto Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας προσέλκυσε το ενδιαφέρον και εκπροσώπων της Formula 1.

MotoGP και Formula 1 έχουν… μοιράσει τα καλοκαιρινά τους διαλείμματα. Πάνω που άρχιζε αυτό της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ολοκληρώθηκε εκείνο του δημοφιλέστερου θεσμού στους δύο τροχούς.

On a break from 4 wheels so thought I’d have a go at 2 with @QuadLockCase pic.twitter.com/kkXkpCtjio — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 5, 2023

Πράγμα που έδωσε την ευκαιρία σε έναν οδηγό της F1, να ζήσει από κοντά τις συγκινήσεις του MotoGP! Ο λόγος για τον Όσκαρ Πιάστρι που βρέθηκε στην πίστα του Σίλβερστον και παρακολούθησε τον συναρπαστικό αγώνα του MotoGP.

Great to meet you guys yesterday. Best of luck in today’s race 👊 pic.twitter.com/l29aIbqTTn August 6, 2023

Ο οδηγός της McLaren ήταν επίτιμος καλεσμένος στο πλαίσιο του ένατου γύρου της σεζόν όπου πανηγύρισε ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia και το… ευχαριστήθηκε!



Ο Αυστραλός βρέθηκε στο grid λίγο πριν την εκκίνηση, ξεναγήθηκε στα γκαράζ, μίλησε με συναθλητές του, κάθισε ακόμα και στη σέλα αγωνιστικής μοτοσικλέτας του MotoGP!

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του MotoGP συνεχίζεται το προσεχές Σαββατοκύριακο με τον αγώνα του Red Bull Ring, στην Αυστρία, που αποτελεί τον δέκατο γύρο του 2023.

Όσο για τον Πιάστρι, έκλεισε το πρώτο μισό της παρθενικής του σεζόν στη Formula 1, με σειρά δυναμικών εμφανίσεων σε Μεγάλη Βρετανία, Ουγγαρία και Βέλγιο.







Έχει μαζέψει 34 βαθμούς, συγκομιδή που τον τοποθετεί στην ενδέκατη θέση της κατάταξης των οδηγών.



Η ομάδα του, McLaren, πήρε... φόρα και κέρδισε μία θέση στη βαθμολογία κατασκευαστών, είναι πλέον πέμπτη με 103 βαθμούς και κοιτάζει και ψηλότερα!

Φωτογραφίες: Twitter/OscarPiastri, McLaren