To μονοθέσιο με το οποίο ο Κίμι Ράικονεν διένυσε την τελευταία του σεζόν με τη βρετανική ομάδα στη Formula 1 και χάρισε μια ανεπανάληπτη στιγμή, βγαίνει στο «σφυρί».

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ολοένα και περισσότερα μονοθέσια της Formula 1 να βγαίνουν σε δημοπρασίες. Πολλά από αυτά τα μονοθέσια είναι του Μίκαελ Σουμάχερ όπως η F2001b, με τους οικονομικά εύρωστους φίλους των αγώνων να έχουν πολλές ευκαιρίες για να κάνουν ένα αγωνιστικό δικό τους.

Το τελευταίο μονοθέσιο που μάθαμε πως θα βγει στο… σφυρί είναι η McLaren MP4/21 του Κίμι Ράικονεν. Πρόκειται για το σασί με αριθμό 02, με το οποίο ο Φινλανδός αγωνίστηκε το 2006 από την πρεμιέρα στο Μπαχρέιν μέχρι και το GP Γαλλίας εκείνης της σεζόν.

Η McLaren MP4/21 λοιπόν θα βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Bonhams στις 25 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι. Το γεγονός συμπίπτει με τον εκεί αγώνα της Formula 1, τον τελευταίο στη σεζόν. Αναμένεται να πωληθεί για περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο συνοδεύεται με μία ιστορία που αντικατοπτρίζει ιδανικά τον Κίμι. Στο Grand Prix Μονακό έδινε μάχη με τον Φερνάντο Αλόνσο για τη νίκη όταν ο κινητήρας της Mercedes παρέδωσε πνεύμα κατά τη διάρκεια του αυτοκινήτου ασφαλείας. Ο Ράικονεν σαφώς εκνευρισμένος πάρκαρε τη McLaren του στη στροφή Πορτιέ πριν το τούνελ. Από τη μετάδοση είδαμε αρχικά πλάνα στα οποία περπατούσε στο τούνελ. Ωστόσο την επόμενη φορά που τον «έπιασαν» οι κάμερες ήταν σε ένα γιοτ με παρέα και απολάμβανε τη... στιγμή με τον τρόπο που ο ίδιος ξέρει. Από την McLaren μάθαμε πως ο Ράικονεν δεν επέστρεψε ποτέ στο γκαράζ και τον είδαν μετά από κάποιες ημέρες.

Το 2006 ήταν μία πολύ μέτρια σεζόν για τη McLaren καθώς δεν κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο από την πανίσχυρη Renault και τον Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ράικονεν κατέγραψε τρεις pole position και ανέβηκε στο βάθρο έξι φορές ενώ δεν κέρδισε Grand Prix. Αυτή ήταν η τελευταία του χρονιά με την ομάδα του Ουόκινγκ πριν μετακομίσει στη Scuderia Ferrari το 2007.

