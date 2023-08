O οκτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής θα είναι ένας από τους τέσσερις οδηγούς της Toyota Gazoo Racing στο φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Με «dream team» έρχεται στην Ελλάδα η Toyota Gazoo Racing WRT για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις (7-10 Σεπτεμβρίου 2023). Η ιαπωνική ομάδα επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του Σεμπαστιάν Οζιέ στο «Ράλλυ των Θεών», με ένα από τα τέσσερα GR Yaris Rally1. Ο 39χρονος Γάλλος - 8 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο WRC - θα έχει ως συνοδηγό τον Βενσάν Λαντέ.

Ο Οζιέ έχει λάβει μέρος σε 5 από τους 9 φετινούς αγώνες και μετρά τρεις νίκες, σε Μόντε Κάρλο, Μεξικό και Κένυα. Τελευταία του συμμετοχή στην Ελλάδα ήταν το 2021, όταν τερμάτισε στην 3η θέση.

