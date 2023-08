O 34χρονος οδηγός της Toyota ήταν κυριαρχικός το Σάββατο, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο στις 7 από τις 8 ειδικές διαδρομές.

Η κυριαρχική εμφάνιση του Έλφιν Έβανς στο σκέλος του Σαββάτου στο Ράλλυ Φινλανδίας θύμισε κάτι από... Κάλε Ροβάνπερα. Ο 34χρονος Ουαλός της Toyota Gazoo Racing σημείωσε με το GR Yaris Rally1 τον καλύτερο χρόνο στις 7 από τις 8 ειδικές διαδρομές της ημέρας. Φυσιολογικά λοιπόν εκτόξευσε από τα 6,9 στα 32,1 δευτερόλεπτα την απόστασή του από τον Τιερί Νεβίλ της Hyundai.

Flat-out with @ElfynEvans and @scottmartinat in the Finnish forests 🚀



(fastest even when they had to swap helmets for this stage 😅)#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/u1tLyiT8Gi