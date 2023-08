Με σκληρά λόγια μίλησε για τον Σέρχιο Πέρεζ ο σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, έπειτα από έναν ακόμη αγώνα όπου κυριάρχησε ο Μαξ Φερστάπεν.

Έπειτα από το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, η πτώση στην απόδοση του Σέρχιο Πέρεζ είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Μπορεί στο Μαϊάμι να τερμάτισε 2ος, όμως ήταν με διαφορά πιο αργός του Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος κέρδισε εκκινώντας 10ος. Έπρεπε να περάσουν σχεδόν τρεις μήνες μέχρι ο Μεξικανός να τερματίσει ξανά 2ος, αυτή τη φορά στο GP Βελγίου, ενώ την ίδια ώρα ο Ολλανδός μετρά οκτώ σερί νίκες.

Η διαφορά μεταξύ τους είναι στους 125 βαθμούς, χαοτική αν αναλογιστεί κανείς πως η RB19 είναι με διαφορά το ταχύτερο μονοθέσιο στην πίστα. Ο Πέρεζ φαίνεται να βρίσκει τη φόρμα του, ενώ οι φήμες θέλουν τον Ντάνιελ Ρικάρντο να τον αντικαθιστά στη Red Bull Racing από το 2024.

Μετά τον αγώνα του Σπα, ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα F1/motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, έκανε ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις για τον Πέρεζ, όμως ανέφερε πως θα είναι στο δυναμικό των «ταύρων» το 2024.

«Έχουμε συμβόλαιο με τον Πέρεζ μέχρι το τέλος του 2024. Είναι δεύτερος στο πρωτάθλημα οδηγών. Τι ανάγκη έχουμε να αλλάξουμε οδηγό; Πλέον έχει ξυπνήσει από το όνειρο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Αυτό μπορεί να τον βοηθήσει ξανά να αποδώσει στο καλύτερο δυνατό. Ο Πέρεζ είναι δεύτερος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω. Προς το παρόν εκπληρώνει τους στόχους του», είπε στο motorsport-total.

