Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν χαρούμενος με την απόδοση της ομάδας του, όμως αναγνωρίζει την υπεροχή της Red Bull Racing.

Έπειτα από δύο πολύ δύσκολα αγωνιστικά τριήμερα, η Scuderia Ferrari βελτιώθηκε σημαντικά και έδειξε να έχει πολύ καλό ρυθμό στο Grand Prix Βελγίου. Ο Σαρλ Λεκλέρ εκκίνησε από την pole position και κατάφερε να ανέβει στο βάθρο πίσω από τις Red Bull των Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ.

Μιλώντας στον Μάρτιν Μπράντλ πριν από την απονομή του βάθρου, ο Λεκλέρ ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με την απόδοση της SF-23: «Είχαμε ένα θετικό τριήμερο από πλευράς ρυθμού. Είχα καλό αγώνα, όχι όμως ο Κάρλος. Είχαμε πολύ καλό ρυθμό, το οποίο είναι καλό. Αν δούμε όμως τη Red Bull, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να τη φτάσουμε γιατί η φθορά ελαστικών και ο ρυθμός αγώνα τους είναι πολύ μπροστά από το δικό μας».

