O Ολλανδός πήρε την έβδομη pole σε ισάριθμους αγώνες της Formula 1 φέτος και ισοφάρισε ένα ρεκόρ του Σένα.

Πανευτυχής για μία ακόμα pole position στη φετινή σεζόν, δήλωσε ο Μαξ Φερστάπεν μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών στο Grand Prix Εμίλια Ρομάνια. Ήταν η 39η συνολικά στη Formula 1 και έβδομη φετινή για τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull Racing. Αλλά και 8η συνεχόμενη, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ του Άιρτον Σένα.

«Είναι μία εξαιρετική αρχή στη σεζόν αλλά και μία ιδιαίτερη στιγμή, καθώς πριν από 30 χρόνια απεβίωσε σε αυτή την πίστα (σ.σ. ο Σένα). Είναι μία καλή ανάμνηση που έχουμε από αυτόν, ήταν ένας απίστευτος οδηγός της Formula 1 και στις κατατακτήριες δοκιμές. Εξαιρετική μέρα για μένα και την ομάδα, είμαι πολύ χαρούμενος», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

EIGHT POLES IN A ROW!!! 🤯



Max secures Pole Position for the #ImolaGP 🇮🇹#F1 || @Max33Verstappen pic.twitter.com/ulHO1uwtsC