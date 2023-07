Ο Μαξ Φερστάπεν δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα από τις συνθήκες στο Σπα και πήρε τη νίκη μπροστά από τους Πιάστρι και Γκασλί.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Βελγίου, του 13ου γύρου του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1, ήταν άλλη μία ευκαιρία για τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία τους. Ο Ολλανδός πήρε σχετικά εύκολα τη νίκη και συνέχισε το σερί του. Το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στην F1 πέτυχε ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, τερματίζοντας στη 2η θέση και αφού για λίγο βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνα. Ο Πιέρ Γκασλί της Alpine συμπλήρωσε το άτυπο βάθρο με την 3η θέση.

MAX VERSTAPPEN WINS #F1SPRINT 🥇



Oscar Piastri comes home in P2! 🤩

Pierre Gasly crosses the line in third 🙌#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/dSLVpNqM3b — Formula 1 (@F1) July 29, 2023

Εκκίνηση

Ο καιρός του Σπα έκανε και πάλι τα δικά του και λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη εκκίνηση ξεκίνησε μια πολύ δυνατή βροχή, που ανάγκασε το Διευθυντή του αγώνα να δώσει νέα εντολή για καθυστέρηση. Αφού τα μονοθέσια έμειναν καθηλωμένα στο grid για μισή ώρα, τελικά ξεκίνησαν πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, κάτι που σήμαινε ότι φορούσαν υποχρεωτικά τα βρόχινα (μπλε) ελαστικά της Pirelli.

👀



Red Bull: "The plan is for four laps behind the Safety Car, and then a rolling start"



Max: "Okay, that's a smart decision"#BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/ZF1qsymlOm — Formula 1 (@F1) July 29, 2023

Στο μεταξύ όμως η βροχή είχε σταματήσει και παρότι υπήρχε ακόμα αρκετό νερό στην πίστα, ήταν δεδομένο ότι θα στέγνωνε πολύ γρήγορα με το πέρασμα των 20 μονοθεσίων. Αφού λοιπόν οι οδηγοί πέρασαν υπομονετικά τους πρώτους 5 γύρους πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, βγήκε η πράσινη σημαία για να ξεκινήσει ο αγώνας.

Η κρίσιμη στρατηγική

Αμέσως, τα μισά μονοθέσια μπήκαν στα pit για να ξεφορτωθούν τα βρόχινα ελαστικά και να βάλουν τα ενδιάμεσα. Οι Φερστάπεν και Λεκλέρ παρέμειναν στην πίστα ενώ οι Πιάστρι, Σάινθ Χάμιλτον και Σάινθ μπήκαν για pit stop. Ο χαμένος ήταν ο Σάινθ, ο οποίος επέστρεψε στην πίστα πίσω από τους Πέρεζ και Χάμιλτον.

LAP 1/11



And #F1Sprint is GO!



Immediately Piastri and nine other drivers pit for inters#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/MQvTdsTeyz — Formula 1 (@F1) July 29, 2023

Στον επόμενο γύρο μπήκαν και οι υπόλοιποι για να βάλουν τα ενδιάμεσα ελαστικά. Παρά την προσπάθεια του Φερστάπεν, ο οποίος έκανε έναν πολύ γρήγορο πρώτο γύρο, τα γρηγορότερα ενδιάμεσα ελαστικά επέτρεψαν στον Πιάστρι να βρεθεί μπροστά του, όταν επέστρεψαν στην πίστα. Ο Γκασλί ανέβηκε στην 3η θέση και ακολουθούσαν οι Πέρεζ, Χάμιλτον, Σάινθ, Λεκλέρ και Νόρις.

Αλόνσο out

Ο Φερστάπεν άρχισε αμέσως να κυνηγά τον Πιάστρι και να τον πιέζει για να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Η μάχη όμως πήρε αναβολή, καθώς το Αυτοκίνητο Ασφαλείας ξαναβγήκε στην πίστα. Ο Φερνάντο Αλόνσο έχασε τον έλεγχο της Aston Martin και έμεινε ακινητοποιημένος στην αμμοπαγίδα, και οι διαφορές μηδενίστηκαν ξανά μέχρι να απομακρυνθεί το μονοθέσιο.

Στην επανεκκίνηση ο Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε την ανώτερη ταχύτητα της Red Bull και αμέσως επιτέθηκε στον Πιάστρι. Ο νεαρός Αυστραλός δεν είχε απάντηση σε αυτήν την επίθεση και απλώς είδε το μονοθέσιο του Ολλανδού να τον περνά και να του παίρνει την πρώτη θέση.

Κι ενώ ο Φερστάπεν απομακρυνόταν στον ορίζοντα, ο Σέρχιο Πέρεζ δεν μπορούσε να βρει πρόσφυση. Οι Χάμιλτον, Σάινθ, Λεκλέρ και Νόρις τον πέρασαν διαδοχικά, προτού ένα λάθος τον έβγαλε εκτός πίστας και τον έριξε στη 16η θέση. Αυτό έφερε στην 8η θέση τον Ντάνιελ Ρικάρντο με την AlphaTauri. Ο Πέρεζ λίγο αργότερα εγκατέλειψε.

Άλλη μία εύκολη νίκη

Μέχρι το τέλος ο Φερστάπεν δεν είχε πρόβλημα να διατηρήσει την πρωτοπορία και να τερματίσει στην πρώτη θέση, συνεχίζοντας το τρομερό φετινό σερί της Red Bull, που έχει κερδίσει όλους τους αγώνες, GP και Σπριντ, που έχουν γίνει μέχρι στιγμής.

LAP 6/11: We are racing again!



And Verstappen powers past Piastri down the Kemmel straight #BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/JMEX5q53li — Formula 1 (@F1) July 29, 2023

Ο Όσκαρ Πιάστρι πανηγύρισε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στη Formula 1 με την 2η θέση που πήρε στο Σπριντ και ο Πιέρ Γκασλί της Alpine τερμάτισε 3ος και ανέβηκε στο βάθρο.

Ο Λούις Χάμιλτον πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην 4η θέση αλλά πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων λόγω μιας σύγκρουσης με τον Πέρεζ και έπεσε στην 7η θέση. Αυτό σημαίνει ότι την 4η θέση της κατάταξης πήρε ο Κάρλος Σάινθ, με τον Σαρλ Λεκλέρ να ακολουθεί στην 5η. Ο Λάντο Νόρις ήταν 6ος και την 8άδα συμπλήρωσαν οι Merdedes των Λούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει -καιρού επιτρέποντος- στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα