Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren Racing πιστεύει πως έχει στα χέρια του ένα μονοθέσιο με το οποίο μπορεί να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα στον αγώνα της Ίμολα.

Αυτός που απείλησε τον Μαξ Φερστάπεν περισσότερο από κάθε άλλο οδηγό για την pole position του GP Εμίλια-Ρομάνια ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο οδηγός της McLaren Racing πήρε τη 2η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές όντας μόλις 74 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Ολλανδό.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του Q3, o Πιάστρι μίλησε για την τελική του προσπάθεια στις κατατακτήριες δοκιμές: «Η τελευταία μου στροφή ήταν άτσαλη, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις έναν τέλειο γύρο σε αυτήν την πίστα. Είμαι πολύ χαρούμενος, από την πρώτη στιγμή εχθές ένιωσα άνετα στο μονοθέσιο. Είμαι τόσο κοντά στην pole position αλλά… Είμαι χαρούμενος με το πώς έχει εξελιχθεί αυτό το τριήμερο. Έχει περάσει λίγος καιρός από τη στιγμή που ήμουν πάλι εδώ».

So close... 🤏 Two brilliant qualifying laps and two very strong positions to start the #ImolaGP from tomorrow. 🧡 pic.twitter.com/5m6lKP2BGg

Όταν ρωτήθηκε για το αν μπορεί αύριο να παλέψει για τη νίκη στον αγώνα, ο Πιάστρι είπε: «Πιστεύω πως μπορούμε να παλέψουμε για κάτι παραπάνω από τη 2η θέση. Στο παρελθόν θα έλεγα όχι, όμως λόγω των πρόσφατων εμφανίσεών μας θα πω ναι. Όλο το τριήμερο είμαστε πολύ γρήγοροι, όμως δεν πρέπει να ξεγράφουμε τον Φερστάπεν και τη Red Bull, όπως είδαμε σήμερα. Έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση και πιστεύουμε πως μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Βέβαια το προσπέρασμα δεν είναι τόσο εύκολο».

Ωστόσο, ο Αυστραλός της McLaren δεν είναι σίγουρο πως θα εκκινήσει 2ος. Στο τέλος του Q1 βγήκε στην πίστα σε σημείο που εμπόδισε τον Κέβιν Μάγκνουσεν, ο οποίος ήταν σε γρήγορη προσπάθεια. Το συμβάν το εξετάζουν οι αγωνοδίκες.

⏪ Rewind to Q1



Magnussen finds a slow moving Piastri on the racing line around Turns 2 & 3



Will that be costly for the Aussie?#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/LNQ4ji4IHY