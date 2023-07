Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής διαφωνεί για την ποινή που δέχθηκε στον Αγώνα Σπριντ της Formula 1 στο Σπα για την επαφή του με τον οδηγό της Red Bull Racing.

Κατά τη διάρκεια του Αγώνα Σπριντ στο Βέλγιο, οι Λιούις Χάμιλτον και Σέρχιο Πέρεζ ήρθαν σε επαφή, με τον Μεξικανό να αποκομίζει ζημιά στο sidepod της RB19. Ο Χάμιλτον γλίτωσε προς στιγμήν, όμως στη συνέχεια οι αγωνοδίκες του επέβαλαν ποινή 5 δευτερολέπτων.

Τα δύο μονοθέσια ήταν παράλληλα στην πίστα στην κορυφή της στροφής 15, με την W14 να ακουμπά στην έξοδο την RB19. Ο Πέρεζ εγκατέλειψε τον αγώνα, ενώ ο Χάμιλτον εν τέλει τερμάτισε 7ος, μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε στο Sky Sports για το συμβάν: «Ήταν πολύ αργός στην έξοδο της στροφής 14. Το μονοθέσιό μου ήταν δίπλα στο δικό του και απλά καταλήξαμε σε επαφή. Αν δεν πάω για το κενό που υπήρχε στην εσωτερική, τότε δεν το αποκαλώ αυτό αγώνα. Ήταν ένα αγωνιστικό συμβάν, δεν ήταν κάτι που έγινε με πρόθεση. Οι αγωνοδίκες το είδαν διαφορετικά. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες και όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι μεγάλη η διαφορά ανάμεσα στην 4η θέση και την 7η θέση σε έναν Αγώνα Σπριντ. Δεν παίρνουμε πολλούς βαθμούς, δεν είναι τόσο κακό».

🎥: Incident between Hamilton and Perez that lead to the 5-sec penalty #F1 #BelgianGP



pic.twitter.com/RNbugqed4K