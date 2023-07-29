F1 – Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Βελγίου
Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing διευρύνουν το προβάδισμά τους όλο και περισσότερο.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|289
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|171
|3
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|139
|4
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|135
|5
|Carlos Sainz
|FERRARI
|92
|6
|George Russell
|MERCEDES
|91
|7
|Charles Leclerc
|FERRARI
|84
|8
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|63
|9
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|45
|10
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|34
|11
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|31
|12
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|22
|13
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|11
|14
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|9
|15
|Valtteri Bottas
|ALFA ROMEO FERRARI
|5
|16
|Zhou Guanyu
|ALFA ROMEO FERRARI
|4
|17
|Yuki Tsunoda
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|2
|18
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|2
|19
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|20
|Nyck De Vries
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
|21
|Daniel Ricciardo
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|460
|2
|MERCEDES
|223
|3
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|184
|4
|FERRARI
|176
|5
|MCLAREN MERCEDES
|97
|6
|ALPINE RENAULT
|53
|7
|WILLIAMS MERCEDES
|11
|8
|HAAS FERRARI
|11
|9
|ALFA ROMEO FERRARI
|9
|10
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|2