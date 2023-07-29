F1 – Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Βελγίου

Κώστας Παστρίμας
F1 – Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Βελγίου
Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing διευρύνουν το προβάδισμά τους όλο και περισσότερο.

» Τι έγινε στον Αγώνα Σπριντ

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT289
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT171
3Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES139
4Lewis HamiltonMERCEDES135
5Carlos SainzFERRARI92
6George RussellMERCEDES91
7Charles LeclercFERRARI84
8Lando NorrisMCLAREN MERCEDES63
9Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES45
10Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES34
11Esteban OconALPINE RENAULT31
12Pierre GaslyALPINE RENAULT22
13Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES11
14Nico HulkenbergHAAS FERRARI9
15Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI5
16Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI4
17Yuki TsunodaALPHATAURI HONDA RBPT2
18Kevin MagnussenHAAS FERRARI2
19Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0
20Nyck De VriesALPHATAURI HONDA RBPT0
21Daniel RicciardoALPHATAURI HONDA RBPT0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT460
2MERCEDES223
3ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES184
4FERRARI176
5MCLAREN MERCEDES97
6ALPINE RENAULT53
7WILLIAMS MERCEDES11
8HAAS FERRARI11
9ALFA ROMEO FERRARI9
10ALPHATAURI HONDA RBPT2

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