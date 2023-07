Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τον παρθενικό του τερματισμό στην πρώτη τριάδα σε αγώνα της Formula 1.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών του Αγώνα Σπριντ στο Σπα ήταν αναμφίβολα ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren. O Αυστραλός βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης και για λίγους γύρους αμύνθηκε του Μαξ Φερστάπεν. Παρά το γεγονός πως δεν μπόρεσε να κρατήσει πίσω του τον Ολλανδό, ο Πιάστρι εντυπωσίασε με τη 2η θέση που κατέκτησε.

Μετά το τέλος του Αγώνα Σπριντ, ο 22χρονος μίλησε στην Ναόμι Σιφ για τα όσα προηγήθηκαν: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο δυνατό. Μπήκαμε στα pits όταν αποχώρησε από την πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας. Έκανα ό,τι καλύτερο αλλά δεν μπορούσα να ανταγωνιστώ τον Μαξ. Είναι ωραίο να είμαι στη 2η θέση και πέρα από τον Μαξ είχαμε εξαιρετικό ρυθμό. Μπράβο στην ομάδα, τα τελευταία τρία τριήμερα είναι πολύ ιδιαίτερα για εμάς σε σύγκριση με τα προηγούμενα. Δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω αρκετά για το μονοθέσιο που μου έδωσαν, αλλά πρέπει να βρούμε λίγη ακόμη απόδοση. Απήλαυσα τους γύρους μου στην πρωτοπορία, είναι μια μέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

