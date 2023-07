Η καθυστέρηση στην εκκίνηση του Σπριντ Shootout άλλαξε όλο το πρόγραμμα της ημέρας.

Για μία ακόμα χρονιά οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τη δράση στην πίστα σε ό,τι αφορά στο Grand Prix του Βελγίου. Αυτή τη φορά, οι αλλαγές ήρθαν στο πρόγραμμα του Σαββάτου.

Το Σπριντ Shootout ξεκίνησε με 35 λεπτά καθυστέρηση, λόγω της βροχής που είχε προηγηθεί στην καρδιά των Αρδεννών. Και καθώς απαιτούνται βάσει κανονισμών 4μιση ώρα ανάμεσα στην έναρξη της διαδικασίας αυτής και την εκκίνηση του Αγώνα Σπριντ, έχουμε μετατόπιση και του υπόλοιπου προγράμματος της ημέρας.

Welcome to a very soggy Sprint Saturday ☔️



We'll be a bit delayed starting this one - updates as we get them!#BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/zOrzeDIemb