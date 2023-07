Ο Μαξ Φερστάπεν «ιδρωσε» για να κερδίσει τον Όσκαρ Πιάστρι στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του Sprint Shootout.

Το Sprint Shootout, η διαδικασία κατατακτήριων για να καθοριστούν οι θέσεις στην εκκίνηση του Αγώνα Σπριντ του GP Βελγίου, ήταν μια συναρπαστική και ανατρεπτική περίοδος, που ξεκίνησε σε βρεγμένη πίστα και ολοκληρώθηκε σε στεγνή. Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν εκείνος που θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο Σπριντ, αφού κατάφερε να περάσει οριακά, για μόλις 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου, τον εντυπωσιακό Όσκαρ Πιάστρι της McLaren.

SQ1

Όπως έγινε την Παρασκευή με τις «κανονικές» κατατακτήριες, το Sprint Shootout ξεκίνησε με καθυστέρηση, που αυτήν τη φορά ήταν 35 λεπτά. Η βροχή που έπεφτε από το πρωί στο Σπα είχε σταματήσει και παρότι η πίστα ήταν ακόμα αρκετά βρεγμένη, τα μονοθέσια μπορούσαν να κινηθούν με σχετική ασφάλεια.

Έτσι, όταν άνοιξε το pit lane όλοι οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα με ενδιάμεσα ελαστικά της Pirelli στα μονοθέσιά τους. Σε αυτές τις συνθήκες, κάθε γύρος στην πίστα τη στέγνωνε όλο και περισσότερο και επομένως οι θέσεις θα κρίνονταν στα τελευταία λεπτά την έτσι κι αλλιώς συντομότερης διαδικασίας.

Anyone else get Deja vu?



Just like on Friday, the Mercedes and Alfa Romeo duos queue up at the end of the pit lane, several minutes before the green light 😅#BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/55Ab0FjaQL July 29, 2023

Στο τέλος, αυτός που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο ήταν ο Φερστάπεν, αλλά το ενδιαφέρον βρισκόταν στις πέντε τελευταίες θέσεις και στη μάχη για την αποφυγή του αποκλεισμού από τη συνέχεια. Η γκάφα της ημέρας ήρθε από τη Haas, καθώς ο Νίκο Χούλκενμπεργκ δεν κατάφερε να περάσει εγκαίρως τη γραμμή και θα εκκινήσει το Σπριντ από την τελευταία θέση, χωρίς καν να πάρει χρόνο στο Shootout. Μαζί με τον Γερμανό, αποκλείστηκαν οι Τσουνόντα, Μπότας, Μάγκνουσεν και Ζου. Οριακά πέρασε στη 15η θέση ο Ράσελ.

SQ2

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σκέλους τα ενδιάμεσα ελαστικά παρέμειναν στα μονοθέσια και οι οδηγοί βγήκαν για να διεκδικήσουν τις θέσεις της τελικής 10άδας. Αν και στο τέλος μια στεγνή γραμμή είχε αρχίσει να σχηματίζεται στην πίστα, οι κανείς δεν ρίσκαρε να μπει και να αλλάξει ελαστικά γιατί το μεγάλο μήκος της πίστας σήμαινε ότι μπορεί να την πάθαινε σαν τον Χούλκενμπεργκ και μην προλάβαινε να κάνει χρονομετρημένο γύρο.

Αρκετοί οδηγοί κράτησαν τις προσπάθειές τους για το τέλος και ένας από αυτούς έβαλε σλικ ελαστικά. Ο… παράτολμος ήταν ο Λανς Στρολ, αλλά το ρίσκο του δεν απέδωσε. Ο Καναδός, στην προσπάθειά του για γρήγορο γύρο έχασε τον έλεγχο της Aston Martin και χτύπησε στις μπαριέρες. Η έξοδος του Στρολ προκάλεσε την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας, με μόνο 29 δευτερόλεπτα να απομένουν.

🚩 RED FLAG 🚩



Stroll's in the barrier! Attempting a masterstroke with an early switch to dry tyres, he slides off at the Corner with no name#BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/mCzg9C3GZf — Formula 1 (@F1) July 29, 2023

Η παράπλευρη απώλεια για την Aston Martin όταν ότι ο Αλόνσο δεν πρόλαβε να κάνει χρόνο πριν από τη διακοπή και συνεπώς αποκλείστηκε. Το ίδιο με τον Αλόνσο έπαθαν οι Άλμπον και Σάρτζεντ, ενώ ο Ντάνιελ Ρικάρντο ήταν ο πέμπτος οδηγός που αποκλείστηκε από το SQ2. Για την ιστορία, τον καλύτερο χρόνο σημείωσε και πάλι ο Φερστάπεν.

SQ3

Και το τρίτο σκέλος άρχισε με μικρή καθυστέρηση, καθώς έπρεπε να επισκευαστούν οι μπαριέρες στο σημείο που βγήκε ο Στρολ. Όταν όμως τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα, φορούσαν σλικ μαλακά ελαστικά για τις τελευταίες τους προσπάθειες, αφού η στεγνή γραμμή ήταν πλέον ευδιάκριτη.

Η διάρκεια των 8 λεπτών του SQ3 σήμαινε ότι δεν υπήρχε χρόνος για αλλαγή ελαστικών και έτσι οι οδηγοί έκαναν ένα γρήγορο γύρο, μετά έναν πιο αργό για να ρίξουν τη θερμοκρασία και έπειτα άλλον ένα γρήγορο γύρο.

SQ3 is here! Just eight minutes on the clock



Who's taking pole? 🤔#BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/5LH4nRlr69 — Formula 1 (@F1) July 29, 2023

Ο Λούις Χάμιλτον ήταν πολύ γρήγορος και ανέβηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης έπειτα από την πρώτη προσπάθεια. Ο Βρετανός της Mercedes ήταν 88 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Μαξ Φερστάπεν, με τον Λάντο Νόρις να ακολουθεί στην τρίτη θέση, 3 δέκατα πιο πίσω.

Με την πίστα να στεγνώνει όλο και περισσότερο, οι χρόνοι έπεσαν ακόμα περισσότερο και η κατάταξη άλλαζε σε κάθε πέρασμα. Στο τέλος, η pole position στον Αγώνα Σπριντ κρίθηκε σε χιλιοστά του δευτερολέπτου και την κατέκτησε ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός ήταν 11 χιλιοστά ταχύτερος από τον εντυπωσιακό Όσκαρ Πιάστρι, που θα βρίσκεται στην πρώτη σειρά, Οι δύο Ferrari θα είναι πίσω τους, με τον Σάινθ στην 3η θέση και τον Λεκλέρ στην 4η και ακολούθησαν οι Νόρις, Γκασλί, Χάμιλτον, Πέρεζ, Οκόν και Ράσελ.

Ο Αγώνας Σπριν είναι προγραμματισμένος για τις 17:30 ώρα Ελλάδας αλλά η εκκίνηση πιθανότατα θα καθυστερήσει λόγω της αργοπορίας στην έναρξη του Sprint Shootout.

Αποτελέσματα