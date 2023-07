Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε επίδειξη δύναμης στο Σπα αλλά δεν θα βρίσκεται στην πρώτη θέση της εκκίνησης λόγω ποινής.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Βελγίου είχαν συναρπαστική εξέλιξη, σε μια διαδικασία που ξεκίνησε σε στεγνή πίστα και ολοκληρώθηκε σε στεγνή. Ο Μαξ Φερατάπεν της Red Bull Racing ήταν εκείνος που σημείωσε με διαφορά τον καλύτερο χρόνο στο τέλος και πήρε την πρώτη θέση. Ο Ολλανδός ωστόσο δεν θα ξεκινήσει από την pole position, αφού θα πάρει ποινή 5 θέσεων. Έτσι, από την πρώτη θέση θα εκκινήσει την Κυριακή ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, ο οποίος θα έχει δίπλα του τον Σέρχιο Πέρεζ με την άλλη Red Bull.

Max Verstappen is fastest on track in Belgium! 💪



Due to a 5-place grid penalty, Charles Leclerc will start the Grand Prix from pole position #BelgianGP #F1 @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/iV7tqdiqiD — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

Q1

Αν και στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας έβρεχε στο Σπα, λίγη ώρα πριν από την έναρξη των κατατακτήριων η βροχή σταμάτησε και ο ήλιος έκανε δειλά-δειλά την εμφάνισή του. Η πίστα παρέμενε βρεγμένη, αλλά με αυτές τις συνθήκες θα στέγνωνε σχετικά γρήγορα, και σε αυτό θα βοηθούσε το γεγονός ότι οι αγωνοδίκες καθυστέρησαν την έναρξη κατά 10 λεπτά.

Όταν τελικά το pit lane άνοιξε και τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα, τα μονοθέσια είχαν τα ενδιάμεσα (πράσινα) ελαστικά της Pirelli. Οι οδηγοί προσπαθούσαν να αξιολογήσουν όσο γίνεται καλύτερα τις συνθήκες και οι μηχανικοί των ομάδων προσπαθούσαν να εντοπίσουν ποια θα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή να βρίσκεται κάποιος στην πίστα και με τι ελαστικά.

The Mercedes and Alfa Romeos are lining up ready for qualifying to kick off



Live blog 👉 https://t.co/UMe32abYit#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/3rRTMhfy3z July 28, 2023

Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μονοθέσια έκαναν αρκετούς γύρους στην πίστα και η κατάταξη άλλαζε σχεδόν σε κάθε πέρασμα. Με την πίστα του Σπα να είναι η μεγαλύτερη του πρωταθλήματος, δεν υπήρχε πολύς χρόνος για λάθη, ιδιαίτερα όσο πλησιάζαμε προς το τέλος του πρώτου σκέλους.

Στα τελευταία λεπτά επικράτησε η γνωστή φρενίτιδα, με όλους τους οδηγούς να αφήνουν μία γρήγορη προσπάθεια για το τέλος. Κι ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ ανέβαινε στην πρώτη θέση, μπροστά από τους Φερστάπεν και Χάμιλτον, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις τελευταίες πέντε θέσεις. Εκεί βρέθηκαν οι Άλμπον, Ζου, Σάρτζεντ, Ρικάρντο και Χουλκενμπεργκ. Ο Ρικάρντο είχε κάνει καλύτερο χρόνο αλλά αυτός διαγράφηκε λόγω ορίων πίστας.

Q2

Η πίστα συνέχιζε να στεγνώνει αλλά κρατούσε ακόμα αρκετό νερό για να υποχρεώσει τους οδηγούς να βάλουν ενδιάμεσα ελαστικά και στο ξεκίνημα του δεύτερου σκέλους. Το σκηνικό του Q1 επαναλαμβανόταν και οι χρόνοι έπεφταν σχεδόν σε κάθε πέρασμα, με τις θέσεις στον πίνακα να αλλάζουν συνεχώς.

Το βασικό ερώτημα, επομένως, και αυτό που έψαχναν όλοι να απαντήσουν, ήταν πότε θα φτάναμε στο σημείο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σλικ ελαστικά. Οι πρώτοι που το αποφάσισαν, περίπου στο μέσον του 15λέπτου, ήταν η Alfa Romeo και ο Βάλτερι Μπότας, ο οποίος εμφανίστηκε με ένα σετ κόκκινων μαλακών σλικ ελστικών στο μονοθέσιό του.

Kevin Magnussen has a moment in the final moments of Q2 😳



And, he seems to get in the way of Leclerc on a quick lap too #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/WrFXuy7Zuh — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

Η κίνηση του Μπότας έδωσε το έναυσμα και μέσα στα επόμενα λεπτά το pit lane γέμισε μονοθέσια που έμπαιναν για να αλλάξουν ελαστικά. Οι χρόνοι όμως δεν έπεσαν αμέσως, αλλά χρειάστηκε οι οδηγοί να κάνουν έναν ή δύο γύρο, μέχρι να φέρουν τα ελαστικά τους στην κατάλληλη θερμοκρασία.

Στο τέλος, εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο του Q2 ήταν ο εκπληκτικός Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren, μπροστά από τις Ferrari των Σάινθ και Λεκλέρ. Ο Μαξ Φερστάπεν καρδιοχτύπησε αλλά κατάφερε να περάσει την τελευταία στιγμή στη 10η θέση, λίγα χιλιοστά πίσω από τον Αλόνσο. Οι πέντε οδηγοί που δεν κατάφεραν να περάσουν στην τελική 10άδα ήταν οι Τσουνόντα, Γκασλί, Μάγκνουσεν, Μπότας και Οκόν.

Q3

Η στεγνή γραμμή συνέχιζε να μεγαλώνει στην πίστα του Σπα και έτσι οι 10 οδηγοί ξεκίνησαν τις προσπάθειές τους με μαλακά σλικ ελαστικά. Εκτός από αυτό, το τρίτο σκέλος των κατατακτήριων άρχισε με λίγα λεπτά καθυστέρηση, για να επισκευαστούν οι μπαριέρες μετά τις επαφές που είχαν με αυτές οι Οκόν και Μάγκνουσεν στο Q2.

Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια των οδηγών ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν, ενώ δτην 3η θέση ακολούθησε ο Κάρλος Σάινθ. Γρήγορες ήταν και οι McLaren, με τον Πιάστρι στην 3η θέση και τον Νόρις στην 5η.

Οι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ τους για να βάλουν φρέσκα μαλακά ελαστικά και να ξαναβγούν στην πίστα για τη δεύτερη και πιο αποφσιστική τους προσπάθεια. Καθώς ο Φερστάπεν θα είχε ποινή 5 θέσεων λόγω αλλαγής κιβωτίου ταχυτήτων, όλα ήταν ανοιχτά για την pole position.

Charles Leclerc is on provisional pole! 🙌



Less than 6 minutes remain in Q3!!!! #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/rsbDZasRCy — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

Κι ενώ οι Ferrari βελτίωσαν το χρόνο τους και ο Λεκλέρ ανέβηκε προσωρινά στην πρώτη θέση, ο Μαξ Φερστάπεν έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και σημείωσε έναν τρομακτικό χρόνο, 8 δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερο από του Λεκλέρ. Ο Πέρεζ ήταν 3ος και ο Χάμιλτον στην 4η θέση. Ακολούθησαν οι Σάινθ, Πιάστρι, Νόρις, Ράσελ, Αλόνσο και Στρολ.

Η σειρά εκκίνησης που προκύπτει από τις κατατακτήριες δοκιμές αφορά τον αγώνα της Κυριακής. Για τον αγώνα Σπριντ του Σαββάτου θα γίνει μια ξεχωριστή διαδικασία, το Sprint Shootout, που θα ξεκινήσει στις 13:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα