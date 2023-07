Ο οδηγός της Red Bull Racing ήταν πολύ χαρούμενος με τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες της F1 στο Σπα.

Ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την καλύτερη επίδοση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βελγίου. Όμως, όπως και πέρυσι, δεν θα είναι στην pole την Κυριακή αφού θα πάρει ποινή πέντε θέσεων στο grid λόγω αλλαγής κιβωτίου στην RB19.

O Ολλανδός μίλησε στην τηλεοπτική κάλυψη του F1 TV για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ειδικά στο Q2 όπου κατάφερε να πάρει οριακά την πρόκριση: «Ήταν μικρές οι διαφορές και οι συνθήκες πολύ δύσκολες. Η πίστα στέγνωνε γρήγορα και στον τελευταίο μου γύρο στο Q2 δεν είχα την αυτοπεποίθηση να πιέσω περισσότερο και ήμουν τυχερός που ήμουν δέκατος. Στο Q3 έχει δύο σετ ελαστικών, ξέρεις πως μπορείς να πιέσεις λίγο περισσότερο, να πάρεις περισσότερα ρίσκα. Αυτό έκανα στον τελευταίο γύρο. Είναι πολύ σημαντική η pole, ξέρω πως θα χάσω θέσεις στο grid με την ποινή αλλά αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω σήμερα».

«Στον δεύτερο τομέα της πίστας υπήρχαν ακόμα νωπά σημεία. Υπήρχε μόνο μία στεγνή γραμμή και κάποιες στροφές έπρεπε να ακολουθήσεις εναλλακτική γραμμή. Είχε σημασία να νιώσω αυτοπεποίθηση και να τα παίξω όλα για όλα στην τελευταία προσπάθεια για να βρω περισσότερο χρόνο. Ξέρουμε πως έχουμε γρήγορο αυτοκίνητο και ευτυχώς το δείξαμε ξανά παρά τις δύσκολες συνθήκες».

Όσο για τη συνέχεια, ο Φερστάπεν τόνισε πως πέρυσι ανέκαμψε από μεγαλύτερη ποινή αφού είχε εκκινήσει μόλις δέκατος-τέταρτος αλλά δεν αμέλησε πως υπάρχει κι αύριο δράση: «Πέρυσι είχα μεγαλύτερη ποινή στην εκκίνηση αλλά και πάλι, κέρδισα τον αγώνα. Αυτός είναι ο στόχος για την Κυριακή αλλά ας δούμε πρώτα τι θα κάνει ο καιρός αύριο και τι είδους αγώνα θα έχουμε».

MAX: "To be on pole again, I know I have to drop back on Sunday with the penalty I have, but it was the best I could do today!" #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/RZGAs81gnV