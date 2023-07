Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari μάλλον δεν θα μπορούσε να πάρει καλύτερη θέση στη μάχη της pole position στο Σπα, όμως είναι χαρούμενος με το αποτέλεσμα.

Επιστροφή στις καλές εμφανίσεις έκανε η Scuderia Ferrari στο Grand Prix Βελγίου. Ο Σαρλ Λεκλέρ κατετάγη στη 2η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές, πίσω μόνο από τον Μαξ Φερστάπεν που «έσπασε» τα χρονόμετρα. Η SF-23 λειτουργεί εξαιρετικά στο Σπα και ο Μονεγάσκος την Κυριακή θα εκκινήσει από την pole position.

Μετά το τέλος του Q3, o Λεκλέρ ανέφερε στον πρώην αστέρα των αγώνων αντοχής, Τομ Κρίστενσεν, τι προηγήθηκε: «Δεν ήταν κακές κατατακτήριες για εμάς. Σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες όπως σήμερα είναι δύσκολο να τα κάνεις όλα σωστά. Δούλεψα πολύ το ρυθμό μου σε παραπλήσιες συνθήκες πρόσφατα γιατί μέχρι πριν λίγο καιρό δυσκολευόμουν. Φαίνεται πως απέδωσε η δουλειά. Στον τελευταίο γύρο βγήκαμε στην πίστα λίγο νωρίς. Σίγουρα η pole δεν ήταν στο χέρι μας, ο Μαξ ήταν πολύ πιο γρήγορος. Όμως θα μπορούσαμε να είμαστε πιο κοντά του. Βέβαια, έχουμε μια πολύ καλή θέση για να ξεκινήσουμε τον αγώνα μας την Κυριακή. Θα δούμε τι θα γίνει».

Όσο για τις δυσκολίες των κατατακτήριων δοκιμών, ανέφερε: «Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ο Κέβιν χτύπησε στον τοίχο και δεν με άφησε να κάνω χρόνο. Στο τέλος του Q2 είχα μεγάλη πίεση να κάνω έναν καλό γύρο. Ευτυχώς όμως πήγαν όλα καλά. Είμαι χαρούμενος, αλλά έχουμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε τη Red Bull».

