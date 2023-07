Πώς θα οριστεί το grid του Grand Prix Βελγίου σε περίπτωση που οι κατατακτήριες δοκιμές στο Σπα δεν πραγματοποιηθούν; Ακολουθεί η απάντηση.

Η Formula 1 βρίσκεται αυτό το τριήμερο σε μία δυσμενή κατάσταση λόγω του καιρού. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ δεν επιθυμεί να δει μια επανάληψη του φιάσκου του 2021 και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε αυτό να μην συμβεί.

Οι καιρικές συνθήκες είναι αρκετά μεταβαλλόμενες την Παρασκευή στα δάση των Αρδεννών που βρίσκεται το Σπα. Το FP1 διεξήχθη υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης, με την πρόγνωση του καιρού κάνει λόγο για ανάλογες συνθήκες στις κατατακτήριες δοκιμές. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η μάχη της pole position, οι κανονισμοί αναφέρουν πως οι ελεύθερες δοκιμές ορίζουν το grid του αγώνα της Κυριακής

