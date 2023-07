Ο Κάρλος Σάινθ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη και μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Σπα σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης.

Η δράση ξεκίνησε στο Grand Prix Βελγίου, το δωδέκατο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2023, με το FP1 να προσφέρει αρκετή δράση παρά τις κακές καιρικές συνθήκες. Το χειρότερο δυνατό σενάριο για ομάδες και οδηγούς επιβεβαιώθηκε, καθώς δεν μπόρεσαν να αξιολογήσουν τις αναβαθμίσεις που έφεραν στο Σπα. Συνολικά, εννέα από τις δέκα ομάδες παρουσίασαν αναβαθμίσεις σε αυτόν τον αγώνα.

Ταχύτερος μετά το μοναδικό 60λεπτο ελεύθερων δοκιμών του 3ημέρου ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. O Ισπανός με την ενδιάμεση γόμα ελαστικών σημείωσε χρόνο 2:03,207 και ήταν μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος του Όσκαρ Πιάστρι της McLaren. Μπορεί οι χρόνοι να μην σημαίνουν πολλά, όμως η McLaren έκανε το 2-3 με τον Λάντο Νόρις να ακολουθεί.

Carlos Sainz is the lone driver out on track #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/zZJfnwMP4j — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν στην 4η θέση μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ, με τους δύο οδηγούς να κάνουν ταχύτερο χρόνο με τα ελαστικά ακραίων καιρικών συνθηκών. Ο Άλεξ Άλμπον έκανε νωρίς χρόνο για λογαριασμό της Williams και πήρε την 6η θέση, μπροστά από τα μονοθέσια των AlphaTauri και Haas που «έκλεισαν» την πρώτη 10άδα.

Συνολικά 15 οδηγοί πραγματοποίησαν χρονομετρημένη προσπάθεια. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν έκαναν ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Όπως ανακοίνωσε η Formula 1, τα αποτελέσματα του FP1 δεν θα ορίσουν το grid για τον αγώνα της Κυριακής σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι κατατακτήριες δοκιμές αργότερα μέσα στην ημέρα. H F1 επιθυμεί να πραγματοποιηθούν οι κατατακτήριες δοκιμές είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η σειρά εκκίνησης θα διαμορφωθεί με βάση τη βαθμολογία οδηγών.

The rain is getting heavier 🌧️



Lewis Hamilton has bolted on full wets #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/L5n04nbzPz — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

Στο FP1 είχαμε και την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας. Ο Λόγκαν Σάρτζεντ έχασε τον έλεγχο της Williams του στο τέλος της ευθείας Κέμελ και χτύπησε ελαφρά το μονοθέσιό του στις μπαριέρες. Παρά την έξοδο του Αμερικανού, η ένταση της βροχής ήταν τέτοια που δεν επέτρεψε στους οδηγούς να κάνουν πολλούς γύρους στην πίστα.

🚩 RED FLAG 🚩



Logan Sargeant runs straight on at Les Combes



"I couldn't turn" he tells his Williams team #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/vcULxmcfIz — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 18:00 ώρα Ελλάδας. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta για τη μάχη της pole position της Κυριακής, το οποίο θα ξεκινήσει στις 17:40.

Αποτελέσματα FP1 GP Βελγίου

Φωτογραφίες: Ferrari