Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε για την επερχόμενη δοκιμασία στο πλαίσιο του Grand Prix της F1 στο Βέλγιο.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2023 συνεχίζεται δίχως ανάσα, με τη νέα μάχη ξανά επί ευρωπαϊκού εδάφους και τη δράση να μεταφέρεται στο Βέλγιο και το θρυλικό Σπα.

Ανοίγοντας διαρκώς το βαθμολογικό του προβάδισμα χάρη στις επτά συνεχόμενες νίκες του, ο Μαξ Φερστάπεν πηγαίνει στον αγώνα που κέρδισε με εμφατικό τρόπο πέρυσι, απολαμβάνοντας το ρόλο του φαβορί.

Και πηγαίνει αδημονώντας για τη δομή Σπριντ στο αγωνιστικό καιρό αλλά και για τον καιρό που σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα επηρεάσει σημαντικά τον δωδέκατο γύρο της σεζόν.

«Ανυπομονώ για το Sprint στο Βέλγιο. Φαίνεται πως θα είναι βροχερό τριήμερο, θα δούμε λοιπόν τι αντίκτυπο θα έχει, καθώς πάντα η βροχή κάνει τα πράγματα λίγο πιο ενδιαφέροντα και χαοτικά. Φυσικά το Spa είναι η αγαπημένη μου πίστα στο καλεντάρι, ανυπομονώ λοιπόν να αγωνιστώ εκεί – θα είναι ένα διασκεδαστικό τριήμερο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πως θα αποδίδει το αυτοκίνητό μας στις στροφές υψηλής ταχύτητας. Έχω καλές αναμνήσεις από το Σπα και μετά από ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για την ομάδα στην Ουγγαρία, ελπίζω να πετύχουμε κάτι ανάλογο, στην τελευταία μας προσπάθεια πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα», είπε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ready to SPA-rk this weekend into action ✨! #BelgianGP pic.twitter.com/lj1bd0TIFH