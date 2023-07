Τι ισχύει με την πρόγνωση του καιρού για το δωδέκατο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2023, το GP Βελγίου; Ακολουθεί η απάντηση.

Το Grand Prix Βελγίου είναι προ των πυλών, με ομάδες και οδηγούς να ετοιμάζονται για το δωδέκατο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν. Είναι ο τελευταίος αγώνας πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα της φετινής χρονιάς, με τη Formula 1 να επισκέπτεται μία πίστα που προσφέρει διαχρονικά συναρπαστικούς αγώνες και είναι αγαπημένη για πολλούς οδηγούς. Πρόκειται φυσικά για το θρυλικό Σπα.

Λόγω της τοποθεσίας της πίστας στα δάση των Αρδεννών, ο καιρός παίζει μεγάλο ρόλο διαχρονικά. Οι οδηγοί μπορεί να συναντήσουν στεγνή πίστα σε ένα σημείο και μισό λεπτό αργότερα να τίθενται αντιμέτωποι με καταρρακτώδη βροχή. Οι καιρικές συνθήκες θα επηρεάσουν τη δράση, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, περιμένουμε σε ένα ακόμη αγωνιστικό τριήμερο να βρέξει.

