F1 - H Red Bull έκανε το ταχύτερο pit stop της χρονιάς (vid)

Για πρώτη φορά φέτος είδαμε αλλαγή ελαστικών σε λιγότερα από δύο δευτερόλεπτα.

Η Red Bull Racing κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix Ουγγαρίας διά χειρός Μαξ Φερστάπεν, είχε όμως και μία ομαδική πρωτιά την οποία καρπώθηκε ο έτερος οδηγός της, Σέρχιο Πέρεζ.

Για μία ακόμα φορά, η αυστριακή ομάδα πραγματοποίησε το ταχύτερο Pit Stop και μάλιστα, για πρώτη φορά φέτος είδαμε τη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε χρόνο κάτω των δύο δευτερολέπτων.

𝟏.𝟗𝟖 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐬 🤯 Returning to the sub two-second club with a 🆕 Season Record pit stop 🥶⏱️pic.twitter.com/0aQyaYCRYs