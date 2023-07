Ο οδηγός της McLaren ήταν χαρούμενος με τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία στο βάθρο.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, ο Λάντο Νόρις είχε μία θέση στο βάθρο. Όπως και στο Grand Prix Μ. Βρετανίας στο Σίλβερστον, έτσι και στο Grand Prix Ουγγαρίας στο Χανγκαρόρινγκ, τερμάτισε δεύτερος.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο οδηγός της McLaren σχολίασε όσα προηγήθηκαν, απαντώντας στις ερωτήσεις του Νίκο Ρόσμπεργκ: «Δύσκολος αγώνας. Δεν ήταν εύκολα με τον Τσέκο να πλησιάζει προς το τέλος αλλά ευτυχώς δεν είχε την ταχύτητα να με πιάσει. Είμαι χαρούμενος. Έπρεπε να δώσω μάχη στο ξεκίνημα, δεν κύλησε καλά για μένα η πρώτη στροφή. Άλλο ένα βάθρο για εμένα και για τη McLaren, πράγμα εξαιρετικό».

YES! What a race! 💪 A great drive from Lando and Oscar to deliver 28 points for the team. 👊 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/XKRSLfnETe

Στη συνέχεια, ο Βρετανός κλήθηκε να απαντήσει πότε θα έρθει η ώρα της πρώτης νίκης: «Αν εγκαταλείψει ο Μαξ ή κάτι τέτοιο, τότε ίσως… είναι πολύ γρήγοροι. Μόνο αν κάνουν λάθος ή συμβεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε πολύ χαρούμενοι από την πρόοδο που είχαμε σημειώσει, σε σχέση με το που βρισκόμασταν 4-5 αγώνες πριν. Από εκεί που δυσκολευόμασταν κάποιες φορές να περάσουμε στο Q1, το να μαχόμαστε για pole και βάθρα είναι κάτι που δεχόμαστε με ικανοποίηση. Θα έρθει η σειρά μας πιο μετά στη σεζόν».

Straight over to celebrate with the people who make it all possible. 🧡🏆#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/rbI686yzFs