Ο Ολλανδός έμεινε ενθουσιασμένος από τη συμπεριφορά της RB19 στο Grand Prix Ουγγαρίας και χαρακτήρισε κάτι το απίστευτο το σερί 12 νικών της Red Bull Racing.

Την έβδομη συνεχόμενη νίκη του και 9η σε 11 Grand Prix φέτος, σημείωσε στην Ουγγαρία ο Μαξ Φερστάπεν. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής πέρασε στην εκκίνηση τον Λιούις Χάμιλτον και έφθασε σε μία εύκολη νίκη, όπως μας έχει συνηθίσει φέτος.



«Επιτέλους έκανα μία πολύ καλή εκκίνηση, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό. Δουλεύαμε πάνω σε αυτόν τον τομέα. Γνώριζα ότι αν έπαιρνα την εσωτερική, η στροφή αυτή ήταν "δική" μου. Πάτησα αργά το φρένο, ευτυχώς απέδωσε η κίνησή μου. Από εκείνο το σημείο και μετά κατάφερα να κάνω τον αγώνα μου. Σήμερα το μονοθέσιο ήταν πραγματικά εξαιρετικό».

A double podium on a historic day for the Team, with @SChecoPerez finishing in P3 🏆



Race result #HungarianGP 🇭🇺🏁Max P1! 🏆, NOR, Checo P3! 🏆, HAM, PIA, RUS, LEC, SAI, ALO, STR. #F1 pic.twitter.com/wZPuswCwdU